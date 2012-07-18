Москва может заработать на рекламе почти 3 миллиарда рублей

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Городские власти намерены получить в 2012 году около 2,5 миллиарда рублей от размещения рекламы, пишет РИА Новости.

«В этом году бюджет не получит меньше. По плану у нас 2,3 миллиарда рублей, но мы думаем, что получим 2,5 миллиарда рублей», - сказал глава столичного департамента СМИ и рекламы Владимир Черников.

С начала года был произведен демонтаж различных рекламных конструкций и установок. Те компании, которые своевременно демонтировали рекламные конструкции, получат компенсацию в полном объеме, уверяет чиновник.

По словам Черникова, в 2013 году власти планируют проведение торгов на размещение рекламных конструкций.

«Стартовая цена будет в разы больше, чем она была ранее. Думаю, бюджет пополнится», - отметил глава ведомства.

Напомним, власти Москвы с прошлого года занимаются наведением порядка в сфере наружной рекламы. По распоряжению столичного мэра Сергея Собянина решено демонтировать незаконную рекламу на строительных сетках на фасадах зданий и убрать рекламные установки с крыш домов.