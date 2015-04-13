Антимонопольщики завели дело на РЖД из-за недостоверной рекламы

Фото: М24.ru

Антимонопольная служба завела на РЖД дело по нарушению закона "О рекламе", сообщает пресс-служба ведомства.

Поводом для начала расследования стало обращение гражданина, который рассказал, что не получил у РЖД обещанную в рекламе скидку.

По его словам, на поездах дальнего следования распространялись сообщения: "Планируй заранее! -50% при покупке билетов в вагоны купе за 45-31 сутки до отправления с 15.09.2014 по 24.12.2014". Когда же потерпевший купил билеты на нижние места в вагонах купе, то никакой скидки не получил.

В РЖД пояснили, что в указанный период скидка действовала, но на верхние места и размером 40 процентов.

Таким образом, УФАС заявило, что рекламное сообщение нарушает закон, так как содержит "не соответствующие действительности сведения о стоимости или цене товара, порядке его оплаты, размере скидок, тарифов и других условиях приобретения товара признается недостоверной".

Рассмотрение дела назначено на 22 апреля. Получить оперативный комментарий РЖД по этому вопросу пока не удалось.