На столичные таксофоны могут вернуть рекламу

Фото: ТАСС

Столичные власти включили таксофоны в список некапитальных объектов, на которых может размещаться реклама. Ее размещение будет возможно только в том случае, если это будет предусмотрено условиями договоров между префектурами и операторами связи, сообщил m24.ru пресс-секретарь департамента СМИ и рекламы Константин Горохов.

Сейчас в городе готовится схема размещения таксофонов. Они были включены в общий список некапитальных объектов, на которых может размещаться реклама. "Это сознательная правка, которая продиктована сложившейся судебной практикой последних лет вокруг таксофонов, которая не всегда была в интересах города", – подчеркнул Горохов.

Он добавил, что разработка новой схемы размещения позволит выявить, где услуги таксофонной связи будут востребованы. Благодаря этому "таксофон не будет восприниматься в отрыве от социальной востребованности самой услуги".

Пресс-секретарь ведомства также отметил, что реклама на таксофонах будет возможна только на общих основаниях, как это предусмотрено правилами в отношении других некапитальных объектов.

В феврале этого года сообщалось о том, что в столице начался демонтаж рекламы, размещенной на кабинах таксофонов. Представитель департамента СМИ и рекламы тогда рассказал, что реклама будет снята со всех 546 городских таксофонов.

Таксофоны были исключены из правил размещения рекламы еще в ноябре. В схему размещения рекламных конструкций они не входили, и город не получал от них денег в бюджет.

Напомним, что этим летом власти Москвы установили порядок размещения в столице таксофонов. Предполагается, что общее число таксофонов сократится, а сами аппараты будут концентрироваться в местах с низким уровнем телефонизации – в первую очередь, в ТиНАО, а также в районах массового скопления людей, откуда идет самое большое число вызовов на номера экстренных служб.

Таксофоны получили статус нестационарных объектов, месторасположение которых определяется специальной схемой размещения, которая будет разработана до 1 ноября.

Как работают столичные таксофоны

"После того как схему размещения одобрит межведомственная комиссия по вопросам потребительского рынка мэрии, операторы смогут заключить договоры аренды с префектурами, на территории которых предполагается устанавливать аппараты. Объекты, которые не попадут в новую схему размещения, ждет демонтаж", – отметили в департаменте информационных технологий Москвы.

Новые аппараты будут гораздо компактнее существующих: в мэрию поступало много жалоб на громоздкие конструкции таксофонов, которые мешали проходу пешеходов.

Добавим, что в ходе опроса проекта "Активный гражданин" в июне прошлого года, только 6 процентов москвичей заявили, что хотя бы изредка пользуются таксофонами. Большинство участников опроса признались, что не испытывают потребности в этом виде связи.

Более 20 процентов респондентов высказались за сокращение количества таксофонов в городе.