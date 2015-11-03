Запрет на рекламу фастфуда приведет к обвалу медиарынка – эксперт

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

ФАС, Минздрав и Роспотребнадзор не одобрили законопроект о запрете рекламы фастфуда и других продуктов с высоким содержанием соли, сахара и жиров.

Вице-президент Ассоциации коммуникационных агентств России Михаил Симонов рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", что это приведет к еще большому обвалу медиарынка.

"Это на самом деле обрушит рынок. Надеюсь, что здравый смысл возобладает. Реклама фастфуда, по моим оценкам, составляет около 10-15 процентов. Туда попадут маргарины, маслосодержащие продукты, майонезы, кетчупы. Тот вариант закона, который я читал, охватывал всю продукцию.

Реклама – это предоставление информации. Люди должны иметь возможность выбирать между рекламируемыми продуктами. За три квартала рекламный рынок рухнул на 20 процентов. Это может привести к его падению до 50 процентов, а это уже смерть для рекламного рынка, – пояснил он.

Эксперт отметил, что в других странах нет ограничений на рекламу таких продуктов.

Минздрав и Роспотребнадзор не поддержали запрет на рекламу фастфуда

Как пишет "Коммерсантъ", в случае запрета на рекламу фастфуда потери медиарынка составят около 20 миллиардов рублей.

Напомним, 23 декабря прошлого года Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, разрешающий рекламировать отечественный алкоголь по радио и на телевидении.

Так, разрешена реклама вина и шампанского, произведенных на территории России. При этом она может быть размещена не только на телевидении и радио (с 23.00 до 7.00), но и в печатных изданиях (интернет-медиа либерализация не коснулась).

Запрет на рекламу вина и шампанского сохраняется для программ в прямом эфире и записей детско-юношеских спортивных соревнований. Изменения вступили в силу с 1 января 2015 года.

Полный запрет на рекламу алкогольной продукции в СМИ и интернете действовал с 1 января 2013 года. Позднее эти нормы были дополнены ограничениями на рекламу табачных изделий.