"Огонек": понедельник, 30 июля 2012 года

Казанский шок

После покушения на муфтия Ильдуса Фаизова и убийства его заместителя Валиуллы Якупова, случившихся 19 июля, жители Казани выглядят подавленными и растерянными. Такое настроение людей объяснимо. Усиленные наряды полиции тщательно досматривают горожан на входе в метро, мечети и медресе. Следователи и прокуратура задерживают всех, на кого может пасть хоть малейшее подозрение. Официально арестованы 7 человек, но счет задержанных и допрошенных идет на сотни.

Ильдар Абузяров при участии Сергея Мельникова, "Огонек"

Прогноз как глобальная угроза

Сегодня самые горячие новости в мире — это сообщения кредитных рейтинговых агентств. Их прогнозы в период кризиса сродни приговору не только корпорациям, но и целым странам. На прошлой неделе, например, в очередной раз просели котировки европейских бирж — негативный прогноз был объявлен по рейтингам Германии, Нидерландам и Люксембургу. Впечатление такое, что именно от рейтинговых сводок зависит благополучие мировой экономики. Так ли это, разбирался "Огонек".

Елена Котова, "Огонек"

Эго вышло из себя

После многочисленных бунтов, прокатившихся по американским и европейским городам, психологи заговорили о том, что молодые люди, рожденные между 1980 и 2000 годами, отличаются от предшествующих поколений молодежи. Многие ученые уверены: появление "поколения эгоцентриков" было предопределено биологическими причинами.

Владимир Тихомиров, "Огонек"

"У нас тут экшен сплошной"

26 августа в Москве пройдет первый в истории российский этап чемпионата мира по мотогонкам World Superbike — событие, сравнимое с гонками "Формулы-1". О том, чего от него ждать и зачем вообще его стоит смотреть, "Огонек" спросил одного из самых ярких российских спортсменов в мотоспорте Владимира Леонова.

Александр Беляев, "Огонек"

Политика высокой кухни

Гастрономическая двадцатка собирается на свой саммит раз в год. Что обсуждают, собравшись вместе, повара королей и президентов? "Огонек" искал ответ в кулуарах уникального мероприятия.

Гелия Делеринс, Париж, "Огонек"