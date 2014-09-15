Борис Болелов - о новинках музыкальной индустрии

В своей колонке ведущий программы "Афиша" на телеканале "Москва 24" Борис Болелов рассказывает о музыкальных новинках. На этот раз речь пойдет: о релизе 22-летнего фаната Avicii в стиле учителя, только моднее; о группе Odesza из Сиэтла, которые записали идеальный саундтрек для поездки в Сан-Тропе, Ниццу или Портофино; о новой фолк-группе из крошечного американского городка Барабу.

Под №1 в списке значится второй лонгплэй (long-playing - долгоиграющий) американского дуэта Odesza

Альбом получил название In Return.

Никто из музыкантов в Одессе не был, однако такое название носил корабль, на котором служил дядя одного из участников группы. Судно затонуло, а из всей команды выжили только двое - тот самый дядя и еще один матрос. Одну букву "s" пришлось заменить на "z", так как название Odessa уже было занято металкор-группой из Великобритании.

In Return понравится любителям неторопливого инструментального хип-хопа, даунбита и прочих расслабленных электронных жанров. Тут много переливчатых колокольчиков, наивных мелодий, сыгранных, кажется, на арфе, щелчков, хлопков, приятных уху клацаний и прочих глитч-изысков.

8 из 13 треков записаны с приглашенными вокалистами. Отлично слушается некая Zyra - треки с ней, по-моему, лучшие на диске. Релиз нельзя пропускать, если вам нравятся лэйблы Ninja tune и Ghostly, артисты Bonobo, Tycho, Washed out, Shigeto, Gold panda и другие. Если вы не знаете, кто все эти люди, но любите расслабленную оптимистичную музыку, под которую не хочется валяться на диване, а гулять - то послушать стоит.

Послушать In Return. Купить в Google Play. Купить в iTunes Store.

Фото: soundcloud.com/odesza/sets/in-return



Вторым в список попал американец Портер Вестон Робинсон, который начал заниматься ремиксами с 12 лет

Сегодня ему 22. В его активе собраны ремиксы для Avicii и Deadmau5, он является соавтором трека Сlarity нашего бывшего соотечественника по кличке Zedd. Робинсон поет на бэках в том треке. Интересно, какая часть Grammy причитается за эти "о-о-оуо"?

В общем, выпустил парень альбом. "World" записан в жанре "эпический edm", типа Avicii, но более молодежный. На пластинке слышен максималистский глубокий бит, "слезовышибателные" струнные и рояль.

Отметим, что альбом попал в чарты Британии, Австралии, Дании и США. Там в Billboard top-200 диск добрался до 18 строчки - это очень неплохо. У нас на радиостанции "Москва FM" Робинсон играет по ночам.

Послушать Портера Робинсона. Купить альбом World в iTunes. Купить в Google Play.

Фото: soundcloud.com/porter-robinson/divinity-feat-amy-millan

Под третьим номером в списке посеян дебютный альбом группы PHOX

Про саму группу сказать нечего, кроме ее происхождения. Она из крошечного городка Барабу, в штате Висконсин с населением около 12 тысяч человек. Это в 12,5 раз меньше, чем популяция московского района Строгино. Из городских достопримечательностей Барабу - крупнейший в мире Музей истории мирового цирка.

Материал альбома записывали в студии Джастина Вернона из Bon Iver, однако дебютный релиз PHOX прошел "ниже радаров". Пластинка вышла в самом конце августа, незаслуженно тихо и незаметно.

PHOX продолжают дело славных канадцев, которых за "все такое" мы и любим: Stars, Feist, Broken Social Scene, Аmy Millan, Avett Brothers и многие другие.

Теперь и PHOX есть - чуть унылый и занудный, но очень достойный фолк нынешнего века. Начинать знакомство с музыкантами стоит с клипа Slow Motion.

Послушать Live at iTunes Festival. Купить PHOX в iTunes Store. Купить PHOX в Google Play.

Фото: phoxband.bandcamp.com

В финале - вторая часть истории Majestic Casual

Пляжные песни для поездки на Лазурный берег. Этот самый Majestic Casual - канал на YouTube, в котором выкладывают новые b поп-песни, и танцевально-приморские ремиксы.

В общем, в прошлому году вышла первая часть, теперь - вторая. 39 треков и два часовых микса. Продается в iTunes Store за смешные, для того кто гоняет в Сан-Тропе,100 рублей.

Другие песни Majestic Casual можно послушать тут.

Борис Болелов