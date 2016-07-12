Форма поиска по сайту

12 июля 2016, 12:15

Общество

Певица Тейлор Свифт поднялась на вершину списка Forbes

Фото: AP/TASS/Evan Agostini

Американский журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых звезд шоу-бизнеса. На первой строчке предсказуемо оказалась певица Тейлор Свифт. Выпустив в конце 2014 альбом "1989", весь прошлый год Свифт провела в мировом концертном туре, благодаря которому смогла заработать 170 миллионов долларов.

На втором месте оказалась британский бойс-бэнд One Direction с гонораром в 110 миллионов долларов, на третьем – писатель Джеймс Паттерсон. Автор молодежных романов об инспекторе Алексе Кроссе, детективе Майкле Беннете, а также книжной серии "Женский клуб расследований убийств" заработал за год 95 миллионов долларов.

Также в рейтинге оказались телеведущий Доктор Фил Макгроу, футболист Криштиану Роналду, иллюзионист Дэвид Коперфилд, актер Кевин Харт, певица Adele и другие знаменитости.

