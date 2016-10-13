Опубликован список самых непунктуальных авиакомпаний

Фото: m24/ru/Лидия Широнина

Список самых непунктуальных авиакомпаний опубликовали на сайте Росавиации. Об этом сообщила пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта.

В сентябре внутренние рейсы чаще всего задерживали авиакомпании "Красавия" и "Уральские авиалинии".

Красноярский перевозчик отсрочил 68 полетов из 595 (11,4 процента) и "Уральские авиалинии" задержали 491 рейс из 4851 (10,1 процента).

В международном сегменте антирекордсменом стала авиакомпания "ИрАэро", ее рейсы откладывали более чем в 33 процентах случаях. За ней следуют "Газпром авиа" (10 процентов задержанных полетов) и "Нордавиа" (5,6 процента).

Наиболее пунктуальными перевозчиками на внутренних рейсах признаны "ЮВТ Аэро", "Severstal" и "Победа". В сентябре они откладывали менее одного процента полетов.

Что касается международного сегмента (чартерных рейсов), наибольшую пунктуальность продемонстрировали (среди компаний, выполнивших от 100 полетов и более) Azur Air, "Россия" и ВИМ-Авиа.