С начала августа авиабилеты подорожали на 10%

В начале августа авиабилеты подорожали на 10 процентов по сравнению с июлем из-за роста курсов доллара и евро. Эксперты считают, что тарифы на перелеты нужно повысить как минимум на 30-40 процентов, иначе большинство авиакомпаний может обанкротиться.

Глава транспортного комитета Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", что авиакомпании уже сейчас летают с большими убытками.

"Всем авиакомпаниям сейчас сложно. То, что происходит сейчас с валютой – это большая нагрузка для них. Лизинг и валютные платежи у перевозчиков очень существенные. Если повысить цену на авиабилеты на 30 процентов, люди перестанут летать. Авиакомпаниям придется сокращать свой парк, что уже произошло за последний год.

Перевозчики держат цены на уровне 2014 года и летают себе в минус. Если корректировка не произойдет, в зимний период будет снижение спроса, перевозчикам будет очень сложно выживать в этой ситуации. Тем более", – сказал эксперт.

Эксперт добавил, что этим летом компании проводили специальные акции по ряду направлений. Например, билет в Симферополь туда и обратно стоил всего 7,5 тысячи рублей – ниже себестоимости. Эти тарифы авиакомпании вводили без поддержки государства.

Он также отметил, что в этом году загрузка рейсов составила всего 67 процентов. "Это также означает убытки для перевозчиков", – сказал Горин.

Как пишет РБК, сейчас цены уже приблизились к предельному уровню и дальнейшее их повышение приведет к падению спроса.

Ранее m24.ru сообщало, что средние цены на авиаперелеты из России в июле текущего года выросли на 15 процентов по сравнению с показателями годичной давности. В июне текущего года этот показатель составлял не более 5 процентов. Средние цены на авиабилеты по России в июле 2015 года выросли на 13 процентов, в страны бывшего СССР – почти на 23 процента, в страны дальнего зарубежья – почти на 30 процентов.

В связи с общей экономической ситуацией россияне все чаще предпочитают отдыхать, не покидая пределы страны. Так, по словам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе, рост внутреннего туризма в Краснодарском крае и Крыму вырос на 30 процентов.

Показателен и тот факт, что россияне стали в два раза реже оформлять загранпаспорта. Об этом сообщил глава ФМС Константин Ромодановский. Как он отметил, в этом году наблюдается сокращение оформления паспортов для заграничных поездок, зато туристический поток внутри страны увеличился на 12,5 процента.