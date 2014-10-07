Два подразделения столичной Госавтоинпекции сменят адреса

Фото: ТАСС/Владимир Астапкович

Два отдела подразделений ГИБДД, занимающихся регистрацией авто и приемом экзаменов на права сменят адреса, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Так, отделение в доме №28 по Краснобогатырской улице, где можно было зарегистрировать машину, переедет в дом 1Б по Большой Косинской улице.

Там же будет располагаться экзаменационное подразделение, которое ранее находилось в доме №2а по 2-й улице Измайловского Зверинца.

Добавим, что всего в Москве 12 подразделений ГИБДД по приему экзаменов и 22 регистрационных.