Мужчины, купавшиеся в чане с "молоком" под Ростовом, объяснили свой поступок

В Ростовской области двое мужчин искупались в промышленном чане в жидкости, похожей на молоко. Видео со SPA-процедурой разлетелось в соцсетях. В героях ролика узнали главу крестьянско-фермерского хозяйства и сотрудника сельской администрации. Мужчины уже извинились за поступок и объяснили, что плавали в растворе из просроченного сухого молока. Саму жидкость они затем слили. Рассказываем подробности произошедшего.



Молочное SPA

В соцсетях появилось видео, где двое мужчин купаются в промышленном чане в жидкости, похожей на молоко. Ролик был снят в одном из цехов фермы, которая находится в Семикаракорском районе Ростовской области. На кадрах видно, как раздетые мужчины по лестнице забираются в чан и плескаются внутри. Видео вызвало гнев и недоумение у пользователей соцсетей. "Как можно дожить до седин и такое вытворять? Ведь внуки, наверное, уже есть или будут", – пишут комментаторы.

К делу подключился депутат Госдумы Александр Хинштейн. Он попросил Роспотребнадзор проверить предприятие, а также выяснить "судьбу "купального" молока". Специалисты ведомства провели расследование и установили, что продукция не могла попасть к потребителям на стол.





из телеграм-канала Роспотребнадзора Установлено, что юридическое лицо, арендующее цех, находится в стадии ликвидации, а Семикаракорский маслосырзавод сырье с этой фермы не получал. Это подтверждается данными из системы "Меркурий", согласно которым продукция с площадки, попавшей на видео, не реализовывалась.

В свою очередь, в Минсельхозе Ростовской области пояснили, что мужчины вылили жидкость, в которой купались. "По предварительной информации, арендатор с целью проверки работоспособности оборудования залил в емкость жидкость с заменителем цельного молока, которая в дальнейшем была утилизирована и не отгружалась на перерабатывающее предприятие", – сказано в сообщении.

В министерстве добавили, что в попавшем на видео цехе в 2023 году, по предварительной информации, производство не велось. В последний раз отгрузки молока производились годом ранее. Отмечается, что помещение арендует глава крестьянско-фермерского хозяйства Дмитрий Ганженко. Он планировал в будущем заняться скупкой и переработкой молока.



"Чтобы просто так не выливать"

В Ростовской области двое мужчин искупались в чане с молоком

Героями скандального ролика стали сам глава крестьянско-фермерского хозяйства Дмитрий Ганженко, а также экс-полицейский, сотрудник сельской администрации Максим Маслаков. Мужчины уже успели побеседовать с журналистами и рассказать свою версию. По словам Маслакова, видео было снято около двух месяцев назад, сообщает Life.ru

"Дмитрий арендовал это здание. Мы приехали проверить данную площадку. Залили в бак воды около полутора тонн и кинули туда три мешка сухого молока. Там есть лопатка, чтобы размешала", – сказал Маслаков, добавив, что они хотели проверить оборудование.

Мужчина обратил внимание, что сухое молоко было просроченным. В свою очередь Ганженко уточнил, что они "воспользовались ситуацией, чтобы просто так не выливать" продукт, и решили искупаться. По словам героев ролика, впоследствии жидкость была слита в канализацию.





Максим Маслаков сотрудник сельской администрации Кто выкинул в соцсети, мы этого даже не знаем. Свою вину признаем, сделали опрометчивые шаги.

Ганженко также подчеркнул, что видео было снято "для личного пользования и без какого-либо злого умысла". В свою очередь, супруга фермера в беседе с журналистами пригрозила тем, кто распространил ролик, уголовной ответственностью.

