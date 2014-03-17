Парламент Крыма принял постановление о независимости полуострова

Фото: rada.crimea.ua

Депутаты крымского парламента приняли постановление о независимости автономии, сообщается на сайте Верховного совета республики. В документе отмечается, что депутаты руководствовались результатами референдума, прошедшего 16 марта.

Кроме того, парламент обратился с предложением принять Крым в состав Российской Федерации. "Республика Крым в лице Верховной Рады Автономной Республики Крым обращается к Российской Федерации с предложением о принятии республики Крым в состав Российской Федерации в качестве нового субъекта Российской Федерации со статусом республики", - говорится в сообщении.

Также принято решение решение о создании Министерства информации, Министерства топлива и энергетики, пограничной службы, и ряда других ведомств Крыма. В республике также появится агентство рыбного хозяйства, служба статистики и республиканский комитет по геологии и природным ресурсам.

При этом официальной денежной единицей в Крыму объявлен российский рубль. "До 1 января 2016 года официальной валютой, в соответствии со статьей 48 Временного положения, будет украинская гривна", - сообщает пресс-служба Верховного совета республики.

Отметим также, что Горсовет Севастополя принял решение о вступлении в состав Российской Федерации в качестве отдельного субъекта. По информации ИТАР-ТАСС, главу Координационного совета города Алексея Чалого уполномочили подписать соответствующий договор с Россией.

Напомним, по результатам прошедшего референдума за воссоединение Крыма с Россией проголосовали 96,77% жителей полуострова.