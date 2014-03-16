Явка на референдуме в Севастополе составила 89,5 процентов

89,5 процентов избирателей проголосовали на референдуме в Крыму

По официальным данным Севастопольской городской комиссии по подготовке и проведению общекрымского референдума, явка в Севастополе на 22.00 мск (20.00 местного времени) составила 89,5 процентов.

По данным exit poll, за присоединение Крыма к России проголосовал около 93 процентов крымчан, сообщает телеканал "Москва 24".

Все избирательные участки завершили свою работу в 22.00 мск.

По предварительным данным, международные наблюдатели отметили спокойную обстановку на референдуме. Представители Италии заявили, что не заметили нарушений в ходе голосования.

Около 93% крымчан проголосовали за присоединение к России

По словам лидера общеевропейской партии "Альянс национальных движений" Валерио Чинетти, эксперты обошли несколько участков и не увидели чего-либо странного или тревожного.

Больше всего наблюдателей было в Севастополе - более тысячи семисот. Также волеизъявление крымчан осветили несколько сотен журналистов из разных стран.

Напомним, 16 марта в Крыму и Севастополе прошел референдум по статусу автономной республики. За проведением общекрымского голосования следили наблюдатели более чем из 20 стран, в том числе из России, Израиля, США и Франции.

В бюллетенях референдума напечатаны два вопроса: "Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации?" и "Вы за восстановление действия конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?".

Одобренным (утвержденным) будет считаться тот вопрос, за который проголосуют больше половины участников референдума.