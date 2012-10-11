В Гольяново состоялись публичные слушания по дорожному строительству

Фото: ИТАР-ТАСС

На востоке Москвы, в районе Гольяново, состоялись публичные слушания по вопросу проектировки развязки на пересечении МКАД и Щелковского шоссе, сообщает пресс-служба Восточного административного округа.

Главный инженер ГУП НИиПИ Генплана Москвы Сергей Леоненко рассказал, что в настоящее время в развязке используется схема "клеверный лист", и в настоящий момент она уже устарела.

Эксперты предложили жителям принципиально другую схему: построить боковой проезд параллельно МКАДу в районе поселка "1 мая", вырыть туннель под развязкой с выходом на внешнюю сторону МКАД в сторону Абрамцевской развязки.

По поводу пропускной способности Щелковского шоссе Леоненко отметил, что его будут расширять или строить трассу-дублер.

Жители просили установить шумозащитные экраны, а также обсудили перспективы компенсационного озеленения.

Напомним, два дня назад Москомархитектура разместила на портале госзакупок конкурс на проектирование трех дорожных развязок и участка Четвертого транспортного кольца.