Церемония развода пеших и конных караулов пройдет на Соборной площади

В субботу, 12 апреля, в Москве пройдет первая в 2014 году церемония развода пеших и конных караулов. Зрелищное мероприятие состоится на Соборной площади Московского Кремля.

Москвичи и гости города увидят отточенный строевой шаг, перестроения и приемы с оружием, сообщает телеканал "Москва 24".

Сезон развода караулов откроется в полдень. По традиции в мероприятии участвуют рота специального караула президентского полка, кавалерийский эскорт и президентский оркестр. Есть, впрочем, и изменения. В этом году, например, публика впервые услышит старинный марш "Кавалерия".

Церемония развода пеших и конных караулов будет транслироваться в прямом эфире телеканала "Москва 24".

Добавим, что развод караулов в Кремле проводится уже семь лет проводится еженедельно, с середины апреля по конец октября.