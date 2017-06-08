Авиация разгонит тучи и обеспечит солнечную погоду в День России

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Авиация Воздушно-космических сил (ВКС) в случае необходимости обеспечит в Москве солнечную погоду в День России, сообщает ТАСС со ссылкой на диспетчерскую службу столичного авиаузла.

Разгонять тучи, если потребуется, будут 10 самолетов – несколько Ан-12 и Ан-26, а также Як-42 Росгидромета.

По прогнозам синоптиков, 12 июня в столице ожидается теплая и преимущественно солнечная погода, однако местами могут пройти дожди. Вероятность осадков в этот день составляет 65 процентов. При этом температура воздуха составит 19–24 градуса.

Контролировать ситуацию с осадками авиация будет в течение суток 12 июня. В 04:00 пройдет метеоразведка и, если потребуется, самолеты начнут "разгонять" тучи. Этот процесс осуществляется при помощи экологически чистых реагентов на расстоянии до нескольких сотен километров от города.

Облака над Москвой традиционно "разгоняют" в дни больших государственных праздников – 1 и 9 мая, в День России и День города. Например, в этом году в День Победы самолеты совершили 17 вылетов, однако "сделать" погоду солнечной авиации все же не удалось – ширина зоны осадков была слишком большой и составляла порядка 250 километров.

