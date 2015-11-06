На борту A321 произошел взрыв – французские СМИ

Фото: ТАСС/Максим Григорьев

Бортовой самописец лайнера A321 авиакомпании "Когалымавиа" зафиксировал звук взрыва, сообщает французский телеканал France 2 со ссылкой на источник, участвующий в расследовании крушения.

"Черные ящики лайнера записали четкий звук взрыва во время полета", – передает телеканал.

Как сообщается на сайте французского журнала "Пуэн", расшифровка черных ящиков A321 завершена. Журнал также сообщает, что данные самописцев подтверждают взрыв на лайнере.

Кроме того, издание приводит слова эксперта, который считает, что "речь идет не о проблеме безопасности полета, а об общей проблеме с обеспечением безопасности". Он пояснил, что в данном случае имеется ввиду внешнее воздействие, ведущее к уничтожению самолета.

Эксперт отметил, что, по его мнению, нет оснований считать случившийся взрыв следствием технических неполадок. Он добавил, что, согласно данным, полученным с самописцев, после того, как раздался звук взрыва, на борту самолета отключилось электричество, и запись была прекращена.

По информации, опубликованной на сайте французской газеты "Фигаро", "все говорит в пользу того, что катастрофа на борту самолета произошла внезапно".

Напомним, утром 31 октября на территории Синайского полуострова произошла авиакатастрофа, унесшая жизни 224 человек. Через 30 минут после взлета с радаров пропал лайнер Airbus А321 компании "Когалымавиа", совершавший рейс Шарм-эль-Шейх – Санкт-Петербург. Самолет начал стремительно терять высоту и вскоре столкнулся с землей.

В результате трагедии никто из находившихся на борту пассажиров и членов экипажа не выжил.

В настоящее время ведется расследование причин аварии. В числе наиболее вероятных версий: разрушение самолета в воздухе из-за технической неисправности и падение лайнера из-за попадания в него ракеты, выпущенной участниками запрещенной в России террористической организации "Исламское государство".

В СКР возбудили уголовное дело по статьям "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух или более лиц", а также "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".