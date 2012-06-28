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Город

28 июня 2012, 11:34

Обзор московских газет: 28 июня

расширение Москвы автомобили строительство свежая пресса

Олег Бойко, владелец одной из некогда крупнейших игорных империй, возвращается в игру. В воскресенье бизнесмен запустит тотализатор на Центральном московском ипподроме. «Ведомости»

Автомобили Rolls-Royce в России продаются так хорошо, что компания решила открыть в Москве второй дилерский центр. До сих пор у Rolls-Royce было два дилера только в Нью-Йорке. «Ведомости»

Строительство в Новой Москве города чиновников стоимостью 419 млрд руб. может быть доверено специально созданной госкомпании, где правительство РФ получит минимум 25%. Как стало известно "Ъ", такой вариант первому вице-премьеру Игорю Шувалову предлагает Минфин. Возможно, к проекту власти привлекут стороннего инвестора и, как в первом случае, кредитовать стройку будут ВТБ, ВЭБ и Сбербанк под госгарантии. Есть свой вариант и у банков: они предлагают финансировать проект через закрытый паевой фонд, куда могут быть переданы здания госструктур в столице. «Коммерсантъ»

Сцены московских театров хотят оснастить «бегущей строкой» на английском языке. Об этом рассказал "Известиям" глава столичного департамента культуры Сергей Капков. Пилотной площадкой станет «Мастерская П.Фоменко», где постановки с субтитрами для иностранцев появятся уже в следующем году. «Известия»

С 15 июля департамент природопользования больше не будет отвечать за уборку и санитарное состояние особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Москвы. Эти функции от ведомства Антона Кульбачевского передадут префектурам под контролем заммэра по ЖКХ Петра Бирюкова. Об этом говорится в постановлении столичного правительства «О совершенствовании организации санитарного содержания, уборки и обеспечения чистоты ООПТ в городе Москве». «Известия»

В Москве появятся экскурсионные маршруты с использованием QR-кодов (системы графического представления информации), которые расположат на объектах культурного наследия. Градозащитники уверены, что интересные факты с помощью современных технологий помогут людям лучше узнать историю столицы. Но при этом предупреждают о возможных опасностях, которые таят в себе мобильные таблички. «Московские новости»

На присоединяемой к Москве территории появилось Управление внутренних дел – по Троицкому и Новомосковскому административным округам. Возглавит управление Геннадий Голиков, который вступит в должность 1 июля. «Вечерняя Москва»

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