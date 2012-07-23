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Политика

23 июля 2012, 13:46

Голландские архитекторы предлагают превратить Кремль в Эрмитаж

расширение Москвы Кремль семинары власть

ИТАР-ТАСС

Голландские архитекторы из мастерской ОМА предлагают перенести правительственные организации в новую Москву, создав правительственный центр, а территорию Кремля открыть для широкого доступа и сделать музеем по примеру Эрмитажа. Об этом они сообщили на семинаре развития московской агломерации, сообщает РИА Новости.

«Мы предлагаем сделать Кремль обычным Эрмитажем. Когда правительство занимает недвижимость в самом лучшем месте - это непродуктивно»,- сказал на семинаре представитель бюро ОМА.
Он подчеркнул, что за счет продажи одного здания в центре Москвы, принадлежащего государственным органам, можно на территории «новой» Москвы построить четыре здания.

Представитель OMA также отметил, что в ходе исследования центра Москвы команда обнаружила огороженную заборами территорию вокруг правительственных зданий, несмотря на то что это места общего пользования.

Пока бюро ОМА сформулировало только предложения, к финалу конкурса архитекторы должны представить готовые решения вопросов создания правительственного центра и музея на территории Кремля.

В конкурсе на развитие московской агломерации участвуют девять команд. По итогам нескольких семинаров лидируют коллектив из Нидерландов OMA и архитектурно-дизайнерская мастерская Чернихова.

Мастерская Чернихова делает акцент на выводе из Москвы всех промышленных предприятий и железнодорожных вокзалов. Присоединяемая территория, согласно их идее, должна развиваться на основе кластеров: образовательном, медицинском и других.

Бюро ОМА, помимо открытия музея на территории Кремля, предлагает создать на базе четырех московских аэропортов города-спутники с населением по 2,5 миллиона человек. А на трети территории «новой» Москвы архитекторы хотят создать национальный парк.

В настоящее время существует несколько предложений по размещению правительственного центра: напротив «Парка победы» на Кутузовском проспекте, в пяти километрах от МКАД по Калужскому шоссе в районе поселка «Газпрома» или в бывшем совхозе «Коммунарка» на территории «новой» Москвы.

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