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Свежая пресса

20 июля 2012, 09:57

"Коммерсантъ": пятница, 20 июля 2012 года

расширение Москвы бокс Большой театр футбол мошенничество Москомархитектура Коммерсантъ свежая пресса

Главные архитекторы Москвы меняются еженедельно

Только что назначенного Олега Рыбина сменил Рубен Мулкиджанян

В руководстве Москомархитектуры вновь произошли перестановки. Вслед за бывшим главным архитектором города Александром Кузьминым в отставку был отправлен его и. о. Олег Рыбин — всего через неделю после назначения. 19 июля на этот пост был назначен Рубен Мулкиджанян, работавший заместителем господина Кузьмина с 2007 года. Некоторые эксперты связывают его назначение с желанием мэрии еще больше понизить административный статус главного архитектора города.

Александр Воронов, "Коммерсантъ"

Москвичи хотят убрать власть

за МКАД на новые территории

Перенос федеральных органов власти за границы «старой Москвы» приветствуют 63 процента москвичей, выяснили социологи «Левада-центра». Эксперты объясняют это тем, что москвичи «не связывают вынос тел горячо любимых руководителей с финансовыми затратами». При этом сам проект по присоединению к Москве новых территорий горожане не поддерживают.

Максим Иванов, Вероника Вишнякова, "Коммерсантъ"

Генерал маскировался под бездомного

Бывшего замкомандующего военно-транспортной авиацией обвиняют в квартирном мошенничестве

Стало известно о завершении расследования дела бывшего заместителя командующего военно-транспортной авиацией генерал-майора Валерия Шемякина. Он обвиняется в мошенническом присвоении недвижимости в Москве и Подмосковье.

Владислав Трифонов, "Коммерсантъ"

Прощание неславянского

Творческий вечер Морихиро Иваты в Большом

На Новой сцене Большого состоялся бенефис солиста балета Морихиро Иваты: первый штатный иностранец прощался со зрителями и московской труппой, в которой прослужил 17 лет.

Татьяна Кузнецова, "Коммерсантъ"

Денису Лебедеву достался настоящий чемпион

Он проведет в Москве бой против Гильермо Джонса

В октябре 2012 года в Москве состоится один из самых интересных поединков в истории российского профессионального бокса. Денис Лебедев, владеющий званием временного чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в первом тяжелом весе (до 90,7 кг), будет драться с чемпионом в полном смысле слова — панамцем Гильермо Джонсом.

Алексей Доспехов, "Коммерсантъ"

Ранний старт

Российское футбольное первенство впервые пройдет по системе «осень-весна»

С матча «Мордовия»—«Локомотив» 20 июля начинается чемпионат России по футболу. Он пройдет по новой системе «осень-весна», а расклад сил в нем вряд ли будет заметно отличаться от того, который существовал в прошлом сезоне. Что, может быть, и хорошо, потому что это был довольно интригующий расклад.

Алексей Доспехов, "Коммерсантъ"

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