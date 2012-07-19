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Бизнес

19 июля 2012, 14:25

Власти получат преимущество при покупке земель в "новой" Москве

расширение Москвы бизнес земельные участки продажи

Фото: ИТАР-ТАСС

Москва до 2025 года будет пользоваться преимущественным правом покупки земельных участков на новых территориях столицы. Речь идет о землях сельскохозяйственного назначения, сообщил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

"Это означает, что продавец земельного участка обязан известить правительство Москвы о своем намерении продать земельный участок с указанием предлагаемой цены покупки", - цитирует Левкин РИА Новости.

Чиновник указал, что в случае отказа Москвы от покупки продавец вправе продать землю третьему лицу. При этом объект должен быть продан по цене не ниже той, которая была предложена городу.

Напомним, с 1 июля в состав Москвы вошло 21 муниципальное образование Подмосковья, а также 19 городских и сельских поселений, входившие ранее в Подольский, Ленинский и Нарофоминский районы Подмосковья.

Также к Москве присоединилась часть территории Одинцовского и Красногорского районов.

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