Власти получат преимущество при покупке земель в "новой" Москве

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Москва до 2025 года будет пользоваться преимущественным правом покупки земельных участков на новых территориях столицы. Речь идет о землях сельскохозяйственного назначения, сообщил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

"Это означает, что продавец земельного участка обязан известить правительство Москвы о своем намерении продать земельный участок с указанием предлагаемой цены покупки", - цитирует Левкин РИА Новости.

Чиновник указал, что в случае отказа Москвы от покупки продавец вправе продать землю третьему лицу. При этом объект должен быть продан по цене не ниже той, которая была предложена городу.

Напомним, с 1 июля в состав Москвы вошло 21 муниципальное образование Подмосковья, а также 19 городских и сельских поселений, входившие ранее в Подольский, Ленинский и Нарофоминский районы Подмосковья.

Также к Москве присоединилась часть территории Одинцовского и Красногорского районов.