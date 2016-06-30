Карта археологических находок появилась на портале открытых данных

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Карту археологических находок, сделанных во время благоустройства московских улиц, опубликовали на портале открытых данных.

На карте можно посмотреть, где именно и когда были обнаружены исторические артефакты, а также их описания и фотографии.

Сейчас на карте показаны 23 самые значимые находки, но список будет пополняться.

"Мы будем публиковать информацию о находках после того, как специалисты очистят артефакты, проведут их экспертизу, точно определят, к какому периоду они относятся. В дальнейшем все находки передаются в государственную часть музейного фонда", – цитирует портал mos.ru заявление столичного департамента культурного наследия.

Пользователи портала открытых данных могут посмотреть, где нашли маточник фальшивомонетчика XVII века, снимки деревянной мостовой XVII–XVIII веков под нынешней Тверской улицей. Также можно увидеть фото найденной под мостовой крупной российской монеты номиналом пять копеек 1790 года.

Фото: скриншот data.mos.ru

Скоро на портале появятся все экспонаты выставки, которая сейчас проходит в Музее Москвы.

Выставка "Тверская, и не только" открылась 28 июня. На ней археологи впервые показывают артефакты, найденные во время работ по благоустройству центра города в рамках программы "Моя улица". В раскопках на Тверской, Большой Полянке, Остоженке, в Вознесенском переулке, на Страстном и Петровском бульварах было найдено более 30 уникальных предметов, относящихся к разным эпохам.

В числе прочего в коллекцию вошел клад из 91 монеты XVIII века, который нашли в Вознесенском переулке. Позднее москвичи смогут увидеть фото кабака елизаветинских времен, который нашли на Театральной площади.

Все находки после демонстрации посетителям выставки будут возвращены специалистам для дальнейшего изучения и реставрации. В будущем все предметы передадут на хранение Музею Москвы на постоянной основе. Всего за два года работ по программе "Моя улица" археологи нашли больше тысячи предметов быта москвичей.