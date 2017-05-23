Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 мая 2017, 13:49

Технологии

Ракету выпустили по Израилю с Синайского полуострова

Фото: ТАСС/Zuma/Kcna

Ракету выпустили с территории Синайского полуострова в направлении южной части Израиля утром во вторник, 23 мая. Об этом сообщает издание The Times of Israel со ссылкой на источники в военных кругах.

По информации издания, ракета упала в безлюдной местности, поэтому жертв и пострадавших удалось избежать. Факт обстрела был подтвержден представителями армии обороны Израиля.

Уточняется, что пока ни одна организация не взяла на себя ответственность за пуск ракеты.

Израильские СМИ обращают внимание на тот факт, что обстрел произошел прямо во время визита в страну президента США Дональда Трампа.

22 мая президентский борт приземлился в аэропорту Тель-Авива. Отмечается, что этот рейс стал первым прямым из Саудовской Аравии в Израиль. Для американского лидера проложили специальный воздушный коридор.

ракеты Синайский полуостров Израиль жизнь в мире

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика