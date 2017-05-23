Ракету выпустили по Израилю с Синайского полуострова

Фото: ТАСС/Zuma/Kcna
Ракету выпустили с территории Синайского полуострова в направлении южной части Израиля утром во вторник, 23 мая. Об этом сообщает издание The Times of Israel со ссылкой на источники в военных кругах.
По информации издания, ракета упала в безлюдной местности, поэтому жертв и пострадавших удалось избежать. Факт обстрела был подтвержден представителями армии обороны Израиля.
Уточняется, что пока ни одна организация не взяла на себя ответственность за пуск ракеты.
22 мая президентский борт приземлился в аэропорту Тель-Авива. Отмечается, что этот рейс стал первым прямым из Саудовской Аравии в Израиль. Для американского лидера проложили специальный воздушный коридор.