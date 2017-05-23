Ракету выпустили по Израилю с Синайского полуострова

Фото: ТАСС/Zuma/Kcna

Ракету выпустили с территории Синайского полуострова в направлении южной части Израиля утром во вторник, 23 мая. Об этом сообщает издание The Times of Israel со ссылкой на источники в военных кругах.

По информации издания, ракета упала в безлюдной местности, поэтому жертв и пострадавших удалось избежать. Факт обстрела был подтвержден представителями армии обороны Израиля.

Уточняется, что пока ни одна организация не взяла на себя ответственность за пуск ракеты.