Фото: nasa.gov

Американская ракета Falcon 9 потерпела крушение на старте космодрома на мысе Канаверал.



В 17:21 по московскому времени был дан старт, однако ракета взорвалась уже на 3-й минуте после старта. Об этом сообщает телеканал "Москва 24". Специалисты уже приступили к изучению происшествия, ясности пока нет.

Причиной аварии Falcone 9 могло стать неожиданно возникшее избыточное давление в резервуаре с жидким кислородом, считает глава компании SpaceX Элон Маск.

"Неполадки произошли незадолго до отделения первой ступени. Возникло избыточное давление в резервуаре с жидким кислородом, расположенным в верхней ступени. Полученные данные свидетельствуют о противоречивой причине аварии. Пока это все, о чем мы можем сказать с уверенностью", - передает его слова ТАСС.

Он добавил, что дополнительная информация будет озвучена после тщательного анализа происшествия.

Напомним, ракете предстояло вывести на орбиту космический грузовик Dragon с грузом для МКС – провиант и материалы для научных экспериментов.