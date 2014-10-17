Форвард ЦСКА Деметрис Николс выступит на радиостанции "Moscow FM"

Фото: ТАСС/Миша Джапаридзе

В 14.00 в "Пит-шоу" на радиостанции "Moscow FM" гостем станет известный американский баскетболист Деметрис Николс. С этого сезона он выступает за московский ЦСКА.

Деметрис Николс выступал за Chicago Bulls, New York Knicks и Cleveland Cavaliers. После столь впечатляющей карьеры в Национальной баскетбольной ассоциации Николс решил попробовать свои силы в российском чемпионате.

Баскетболист находился в просмотре с ЦСКА с середины августа, 9 сентября он подписал годичный контракт с клубом.

В эфире "Пит-шоу" Николс расскажет о своих впечатлениях от Москвы, ЦСКА и российского баскетбола, а также о своих планах на будущее.

Начало эфира в 14.00.