26 сентября 2016, 12:15

Экология

Уровень радиационного фона в Нижнем Новгороде пришел в норму

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Радиационный фон в районе Нижнего Новгорода, где произошел выброс, находится в норме. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Специалисты провели замеры радиационного фона в Московском районе, где произошло ЧП. На текущий момент радиационный фон не превышает нормативных значений.

Инцидент произошел в лаборатории предприятия "Опытное конструкторское бюро машиностроения имени И.И. Африкантова" в пятницу. В результате пострадали семь человек. Один получил незначительную дозу облучения.

В бюро отметили, что нештатная ситуация не вышла за пределы лаборатории. Пострадавших доставили в Федеральный медицинский биофизический центр имени А.И. Бурназяна в Москве.

"ОКБМ имени И.И. Африкантова" – крупнейший научно-производственный центр атомного машиностроения в России. Он располагает многопрофильным конструкторским коллективом, собственной исследовательской, экспериментальной и производственной базой. Потенциал предприятия позволяет полностью создавать различные типы реакторных установок и оборудования для них.

