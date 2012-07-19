Радиоактивную чернику обнаружили на подмосковном рынке

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На рынке «Базар» в Солнечногорске специалисты обнаружили чернику, удельная радиоактивность которой превышена почти в девять раз, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главное управление ветеринарии Московской области.

Как объяснили продавцы, ягоды были приобретены в ООО «Вегетта» в городе Догопрудном.

Ветеринарные специалисты Солнечногорского района изъяли ягоды у продавцов.

Напомним, в середине июня Московская ветеринарная служба выявила три партии радиоактивных лисичек на ярмарках выходного дня в Юго-Восточном административном округе.