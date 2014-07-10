На московских рынках обнаружили радиоактивную чернику

Насколько опасна для здоровья черника со столичных рынков

На прилавках московских рынков можно встретить чернику, в которой уровень зараженности радиацией превышает допустимые нормы, передает телеканал "Москва 24".

На днях эксперты ветеринарно-санитарной службы изъяли у продавцов на рынках Брянска почти 300 килограммов черники. Наличие радиоактивных веществ в ягоде значительно превышало норму. Не исключено, что часть такой опасной для человека черники могла оказаться и в Москве.

Корреспонденты "Москвы 24" решили провести эксперимент на одном из столичных рынков. Они закупили чернику у нескольких продавцов, имевших разрешение на продажу ягоды, и измерили уровень радиации в ней. Дозиметр не показал ничего тревожного, однако лабораторные исследования оказались неутешительными.

Так, черника из Тамбовской области оказалась зараженной. Уровень вредных радиоактивных веществ в ней превысил норму в 6 раз. Как отмечают специалисты лаборатории, обычно к ним на проверку попадают "радиоактивные" ягоды из Белоруссии, Калужской и Брянской областей.