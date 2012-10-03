В Москве появились радиоактивные купюры

Пенсионерка решила проверить домашним дозиметром полученные в Сбербанке купюры. Оказалось, что радиационный фон денег превышает в норму в 20 тысяч раз. Зараженные купюры вывезли и уничтожили сотрудники МЧС. Ведется расследование

Опасные 50 тысяч рублей получила в кассе Сбербанка пенсионерка. Домашний дозиметр показал, что деньги радиоактивные. Уровень зараженности купюр оказался выше нормы почти в 20 тысяч раз.

Женщина получила 38 рентгенов за два дня. Между тем санитарная норма для работника АЭС составляет 5 рентген в год.

Сотрудники МЧС забрали банкноты и увезли их в специальном свинцовом контейнере. Деньги отправили в пункт временного хранения радиоактивных отходов, затем опасные купюры были уничтожены.

Откуда радиоактивные деньги появились в Сбербанке, пока неизвестно. Сейчас на радиационный фон проверяют весь денежный поток. По словам специалистов, банкноты могли поступить в организацию с предприятия, работающего с радиацией.