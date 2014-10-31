Собянин поручил продолжить борьбу с нелегальной миграцией

Фото: ТАСС/Сергей Севостьянов

Сергей Собянин поручил продолжить активные мероприятия по выявлению и пресечению нелегальной миграции. Об этом мэр Москвы заявил во время оперативного совещания в пятницу.

Как отметила начальник УФМС по городу Москве Ольга Кириллова, с января по сентябрь 2014 года иностранные граждане приобрели более 600 тысяч патентов на работу у физических лиц, что в 3 раза выше уровня 2013 года. Поступления от продажи патентов в столичный бюджет составили 3,8 миллиарда рублей.

Кроме того, 29,6 тысячи граждан были выдворены из России в связи с нарушениями правил пребывания в РФ, это в 2,2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2013 года. Кириллова также доложила, что с начала 2014 года на 14% снизилось количество преступлений, совершенных мигрантами на территории столицы.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции в рамках операции "Мигрант-2014" задержали 27 тысяч человек. Всего правоохранители провели 3,4 тысячи оперативных мероприятий, проверив 32 тысячи объектов на территории Москвы: промзоны, рынки, общежития, автосервисы и квартиры.

Из общего числа задержанных, которых доставляли в отделения, к ответственности привлекли более 7 тысяч человек. Также было возбуждено 129 уголовных дел по статье "Организация незаконной миграции", 126 нарушителей миграционных законов выдворят за пределы Российской Федерации, а 837 самостоятельно покинут страну.

Добавим, операция проводится столичным главком полиции с 23 октября по 2 ноября при поддержке правительства Москвы, столичных управлений ФМС, ФСБ и специальных служб.

Ранее Сергей Собянин поручил продолжить работу по декриминализации территории города. Мэр попросил обратить особое внимание на выявление и ликвидацию точек концентрации незаконной предпринимательской деятельности, нелегальных мигрантов и асоциальных граждан.