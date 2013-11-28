Столичные компании хотят привлечь более миллиона мигрантов в 2014 году

Фото: ИТАР-ТАСС

Московские власти получили около 14,4 тысячи заявок от работодателей на привлечение к работе почти 1,2 миллиона иностранных граждан в 2014 году.

Это не окончательная цифра, дополнительные заявки на квоты для мигрантов должны поступить в Московский центр трудового обмена в ближайшее время, сообщила глава отдела трудовой миграции департамента труда и занятости столицы Алина Кондрашова.

По ее словам, в последние годы наблюдается тенденция к увеличению количества таких заявок.

В 2012 году поступило 16,5 тысячи заявок на привлечение 1,1 миллиона иностранцев, в 2013 году эта цифра была уже 25,2 тысячи заявок на привлечение более 2 миллионов человек, сообщает РИА Новости.

При этом количество квот на мигрантов в Москве сократилось с 2010 года с 250 до 200 тысяч человек.