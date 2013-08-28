Рабочих мест для учителей в Москве пока недостаточно – Калина

Исаак Калина. Фото: M24.ru

В 2013 году число желающих поступить в Московский городской педагогический университет увеличилось. Об этом на пресс-конференции сообщил и.о. руководителя департамента образования Москвы Исаак Калина.

Сейчас количество желающих получить учительское образование значительно возросло. Причем в педагогические учебные учреждения поступают ученики с высокими результатами за ЕГЭ. Для сравнения: средний балл абитуриентов, поступивших в МГУП по результатам ЕГЭ, с 2010 года увеличился с 63 до 76 баллов.

Исаак Калина отметил, что по окончании обучения молодые учителя столкнутся с проблемой трудоустройства, так как столица пока не располагает достаточным количеством рабочих мест. На данный момент, на одну вакансию претендует в среднем от 7 до 12 кандидатов.

Он добавил, что "раньше было трудно устраивать детей, а теперь учителей". Исаак Калина пояснил, что почти все дети старше 3 лет имеют возможность посещать дошкольное учреждение.

Однако и.о главы департамента заметил, что в связи с увеличением числа детей в детсадах – в 2010 году в детских садах Москвы было 280 тысяч детей, сегодня - более 400 тысяч – в дальнейшем ожидается рост учеников в школах. Это позволит набирать новые кадры и обеспечить рабочими местами молодых специалистов в сфере образования.