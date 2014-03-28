В столице проведут первый карьерный форум для мам "Self Mama Forum"

В Москве пройдет первый форум для мам "Self Mama Forum – 2014"

29 марта в Центральном доме предпринимателя пройдет первый форум для мам "Self Mama Forum – 2014". На нем московские мамы смогут получить бесплатную персональную консультацию профессионального карьерного коуча или семейного психолога, рассказала в эфире радио "Москва FM" автор идеи SelfMama Forum Полина Рычалова.

"Они также услышат истории женщин, добившихся успеха в карьере, узнают, как они смогли найти баланс между материнством и самореализацией. Мы пригласили мам, сделавших карьеру в крупных компаниях, мам-предпринимателей, психологов", - добавила она.

В рамках форума помимо индивидуальных консультаций запланированы и дискуссии, творческие мастер-классы, на которых гостьи смогут сделать что-то своими руками.

Специалисты по фрилансу расскажут женщинам, как организовать работу самостоятельно. Также придут работодатели, создающие особые условия для женщин с детьми.

"Некоторые компании предусматривают для мам гибкий график, частные детсады, чтобы ребенок находился в непосредственной близости от мамы, и мы пригласили на форум таких работодателей", - сказала Рычалова.