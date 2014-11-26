Мосгордума в три раза увеличила стоимость патента для мигрантов

Мосгордума приняла в третьем чтении закон, устанавливающий стоимость патентов на трудовую деятельность для мигрантов. С 1 января следующего года этот документ будет стоить 4 тысячи рублей в месяц.

"Москва стала первым субъектом Российской Федерации, который реализовал свое право регулировать налогообложение доходов иностранных лиц", - отметил в своем Twitter председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Ранее M24.ru сообщало, что комиссия Мосгордумы по экономической политике и финансам одобрила повышение стоимости патента для мигрантов почти в три раза - с 1,3 тысячи до 4 тысяч рублей.

Глава департамента экономической политики и развития Москвы Максим Решетников отмечал, что патент будет действовать только в том регионе, где он был получен. Чиновник подчеркнул, что сейчас строится отдельный миграционный центр у деревни Сахарово, где приезжие будут получать все разрешительные документы.

По мнению авторов закона, новая стоимость патента позволит приблизить налоговую нагрузку на иностранцев к нагрузке на россиян, а также выровнять конкурентоспособность на рынке труда. Кроме того, новая система увеличит поступления в городской бюджет примерно на 12 миллиардов рублей.

Сейчас юридические лица и индивидуальные предприниматели в России могут принимать на работу трудовых мигрантов в безвизовом порядке, но на основании приобретения патента.

Для его получения мигранту необходимо предоставить в ФМС ряд документов, в том числе действующий на территории России полис медицинского страхования, а также справки, подтверждающие отсутствие инфекционных заболеваний и наркомании. Кроме того, иностранцу необходимо предоставить документ, подтверждающий его владение русским языком.

Напомним, в столице, по данным на 2014 год, пребывает около миллиона иностранных граждан, среди них около 200 тысяч работают по квотам, столько же имеют патенты на работу, а у остальных нет разрешения.