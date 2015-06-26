Работодатели получат кредитные истории сотрудников после их согласия – эксперт

Фото: ТАСС/Евгений Курсков

Крупные компании при приеме на работу начали проверять кредитные истории соискателей в бюро кредитных историй (БКИ).

Пресс-секретарь "Объединенного кредитного бюро" Екатерина Котова рассказала в эфире радиостанции "Москва FM", что данные о кредитах нанимаемых сотрудников предоставляются только с их согласия.

"Для предоставления информации компаниям о кредитах граждан мы должны иметь согласие от этих людей. Обращений пока немного. Пока мы общаемся с довольно крупными производственными компаниями. Это дополнительный фактор при приеме на работу. Наверно, отказ может восприниматься, как то, что человеку есть, что скрывать.

Большие компании и так имеют большие службы безопасности, которые проводят проверку сотрудников по всем параметрам перед приемом на работу. В основном проверяют материально-ответственных сотрудников, работников финансовых департаментов или менеджеров среднего и высшего звена", – пояснила она.

Компании начали запрашивать кредитные истории нанимаемых сотрудников

Как пишут "Известия", сейчас "Объединенное кредитное бюро" находятся на заключительной стадии по подписанию договоров с несколькими крупными производственными компаниями. Раньше эта система проверки кредитных историй активно использовалась только банками и страховщиками для оценки потенциальных клиентов при выдаче займа.

С июля 2014 года вступили в силу поправки в закон "О кредитных историях", согласно которым любая организация может получать сведения из кредитной истории при согласия ее владельца. Раньше запрашивать кредитные истории могли только профессиональные кредиторы (банки, микрофинансовые организации, кредитные кооперативы).

Добавим, страховые компании привяжут стоимость КАСКО к кредитной истории клиента. Те, кто своевременно и в полном объеме возвращал займы, могут рассчитывать на скидку. Сейчас страховщики встраивают эту модель в собственные тарифы.

Доступ к кредитным историям граждан получат их

Работодатели получат кредитные истории с согласия сотрудников