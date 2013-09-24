МВД проверит водительские права мигрантов через базы других государств

Фото: ИТАР-ТАСС

МВД снова выставило на общественное обсуждение проект постановления правительства "О допуске к управлению транспортными средствами", рассказал M24.ru источник в ведомстве. Это вспомогательный акт к закону "О безопасности дорожного движения" и КоАП РФ, согласно которым с 5 ноября иностранцы, не получившие российских прав, не смогут работать здесь водителями. Документ определяет порядок обмена водительских удостоверений. В нем также говорится о том, что МВД разработает административный регламент, согласно которому правоохранительные органы будут проверять водительские права иностранцев через базы других государств "в случае сомнения в подлинности предъявляемого документа, выявления признаков подделки". Сверку хотят проводить "по имеющимся каталогам образцов водительских удостоверений". "Государства – участники Конвенции о дорожном движении 1968 года и других международных договоров информируют друг друга об изменениях образцов водительских удостоверений", - говорится в пояснительной записке к проекту, имеющейся в распоряжении M24.ru.

Для государств, с которыми у России есть договоры о взаимном признании водительских удостоверений, эта проверка может проходить в электронном виде. В таких случаях обмен прав будет проходить без сдачи экзамена.



Общественное обсуждение проекта планируется вести до 3 октября, после этого документ будет направлен в Белый дом. Документ уже выставлялся на общественное обсуждение в августе, но был отправлен на доработку. Замглавы ГИБДД России Владимир Кузин подтвердил M24.ru, что правительство РФ документ пока не видело. Между тем МВД рассчитывает, что принять постановление и порядок сдачи мигрантами теоретического экзамена успеют до ноября. "Пока переносить сроки вступления в силу нормы не планируется", - сказал он.

Между тем перевозчики и автошколы переживают, что иностранные водители не успеют поменять права к вступлению в силу нового закона. Напомним, чтобы получить заветную корочку, мигранты должны будут сдать теоретический экзамен. "Мы знаем, что билеты для иностранцев будут отличаться от тех, которые дают людям, впервые получающим права. Но они пока не разработаны, поэтому специальных программ для мигрантов у нас нет, - рассказала M24.ru директор автошколы "Дилижанс" Елена Корнеева. – Как только нам дадут билеты – сразу же сделаем курсы для иностранцев примерно из 10 занятий, чтобы объяснить им тонкости российского законодательства".

Владелец транспортной компании "Транс-вей" Владислав Толстухин отметил, что 80 его водителей-иностранцев пока находятся в подвешенном состоянии. "Если процесс затянется, мы через профильные ассоциации будем просить правительство перенести сроки", - сказал он. Напомним, та же проблема возникла и у "Мосгортранса", где работает более 1,2 тысячи водителей с иностранными правами.

Лидер Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин заявил, что проверка иностранных водительских удостоверений – долгий процесс даже в условиях взаимных соглашений между странами. По его словам, Россия присоединилась к Конвенции о дорожном движении 1968 года. "Наша страна признает права десятков других государств. Однако в случае допуска к профессиональной сфере, очевидно, будут действовать отдельные соглашения", - подчеркнул Похмелкин.

По его словам, упростить процедуру обмена прав логично для стран Таможенного союза – Белоруссии и Казахстана.

Похмелкин отметил, однако, что нелегальные мигранты будут, как и раньше, ездить без российских прав, так как поменять удостоверения смогут только иностранцы, законно находящиеся на территории страны. Согласно проекту постановления, водителям придется представить временную регистрацию, разрешение на работу или патент.

Тем временем, первый замруководителя комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству Вячеслав Лысаков заявил, что перепроверять иностранцев, в любом случае, нужно. "Нельзя, чтобы по российским дорогам ездили люди, чья квалификация не подтверждена", - считает он.

Что касается дополнительной проверки удостоверений на предмет выявления "фальшивок", депутат полагает, что затраты не будут стоить результата. "У водителя могут быть официально выданные права, купленные за взятку. В каждой стране есть база водительских удостоверений, и теоретически получить выписку из нее можно, но это не гарантия квалификации приезжего", - подчеркнул Лысаков.

Исполнительный директор Ассоциации автошкол Елена Зайцева полагает, что сдача теоретического экзамена будет иметь положительный эффект на качество работы водителей-иностранцев. "Подготовка к тестам позволит мигрантам еще и подучить русский язык", - сказала она. При этом, по мнению эксперта, отдельный экзамен нужен всем водителям-профессионалам, а не только иностранцам. Зайцева напомнила, что в советское время существовали любительские и профессиональные права, она полагает, что систему необходимо вернуть.

Маргарита Верховская