Срок действия патентов для мигрантов старого образца продлили на год

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Срок патентов для мигрантов, выданных в 2014 году на территории Москвы, продлен на один год, сообщает пресс-служба департамента экономической политики и развития города.

По словам главы ведомства Максима Решетникова, принятые ФМС России меры позволят гражданам СНГ, легально работающим в Москве, в разумные сроки и в комфортных условиях пройти все необходимые процедуры для оформления патентов нового образца.

В чем заключаются новые требования к трудовым мигрантам в России

Напомним, патенты нового образца мигрантам начали выдавать мигрантам 27 января. Чтобы получить документ, иностранным гражданам придется сдавать экзамены по русскому языку, истории и российскому законодательству.

Ответить надо будет минимум на 10 вопросов из 20. Кроме того, необходимо пройти медкомиссию. Всю процедуру можно пройти в одном месте – в миграционном центре в деревне Сахарово. Здесь будут принимать до 2 тысяч человек в день. На оформление патента потребуется 10 дней.

С 2015 года документ стоит 4 тысячи рублей. Мигранты в основном заняты в ЖКХ, торговле и строительстве. Анализ зарплат в этих сферах показал, что средний легальный доход иностранных рабочих составляет около 43 тысяч рублей. На эту сумму опирались при расчете стоимости патента.

Ранее сообщалось, что члены президентского совета по правам человека посетили МФЦ для мигрантов в Сахарово. Проверяющие остались довольны уровнем оказываемых услуг.

Центр в Сахарове оказывает услуги для мигрантов, в частности, там иностранцы могут оформить патент на работу. В настоящее время МФЦ ежедневно принимает от мигрантов около 2,5 тысячи комплектов документов и выдает более 2 тысяч патентов на работу.

В ближайшее время в центре откроется новый корпус для проведения тестирования на знание русского языка, истории и основ законодательства России – мигрантам необходимо сдавать соответствующие тесты для получения разрешений на работу.

Недавно в МФЦ был открыт корпус для проведения медосмотра. Руководство центра отметило, что в течение года пропускная способность МФЦ в Сахарово возрастет в два раза.