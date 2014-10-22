Москва и Душанбе договорились о поставках овощей и фруктов - Собянин

Фото: M24.ru

Сергей Собянин и глава Душанбе Махмадсаид Убайдуллоев договорились о расширении регулярных поставок свежих овощей, фруктов и другой сельскохозяйственной продукции из Таджикистана в Москву.

В прошлом году из Таджикистана в столицу России было поставлено 948 тонн продовольствия.

Мэр Москвы отметил связи столиц России и Таджикистана в области культуры и экономики. В свою очередь Убайдуллоев напомнил о предстоящей ярмарке таджикских продуктов на ВДНХ.

Кроме того, столичный департамент образования будет принимать участие в оснащении школ Душанбе учебниками и оборудованием для преподавания русского языка, а также окажет техническую помощь во внедрении современных методов организации учебного процесса.

Техническая помощь будет оказана в организации закупок современного медицинского оборудования для клиник Душанбе.

В ходе встречи мэр Москвы проинформировал Убайдуллоева о проекте федерального закона, который предусматривает введение патентов на трудовую деятельность в России для трудовых мигрантов. По мнению Собянина, этот закон будет способствовать легализации трудовых мигрантов и уменьшению издержек, связанных с нелегальной миграцией.

Напомним, что ранее в Госдуму был внесен законопроект, который позволяет юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям принимать на работу трудовых мигрантов в безвизовом порядке, на основании приобретения патента.

Для получения патента мигранту необходимо предоставить в ФМС ряд документов, в том числе действующий на территории России полис медицинского страхования, а также справки, подтверждающие отсутствие инфекционных заболеваний и наркоманию. Кроме того, иностранцу необходимо предоставить документ, подтверждающий его владение русским языком. В законопроекте отмечается, что стоимость патента будет составлять порядка 1 тысячи рублей.