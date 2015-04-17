"Черные" работодатели: как не попасться на удочку лжехедхантеров

Фото: ТАСС/Митя Алешковский

Не секрет, что ежедневно десятки тысяч граждан из провинции, а также сопредельных государств приезжают в столицу на заработки. Очень часто в условиях жесточайшей конкуренции эти люди готовы отдать последнюю копейку лишь бы обрести постоянную работу. Этим охотно пользуются мошенники. Кстати, последние, в большинстве своем сами вчерашние приезжие, отлично знают, на какие предложения потенциальные жертвы обязательно откликнутся. Обозреватель "Радио Москвы" Игорь Швыткин рассказывает о преступных схемах лжехедхантеров и о том, как понять, что вас обманывают.

В привокзальных киосках, торгующих печатной периодикой, к обеду не остается ни одного издания, освещающего рынок вакансий. Однако мне посчастливилось приобрести почти даром увесистый журнальчик о работе за прошлый месяц. Проштудировав его, я однозначно решил поменять работу. Заработки за отнюдь не пыльный труд в офисе в качестве, например, помощника руководителя соблазнительно манили меня своими рекордными цифрами вознаграждения "от 150 и выше"...

Звоню по телефону одного из объявлений. Сообщаю девушке с приветливым голосом на том конце провода, что у меня гуманитарное образование, есть опыт работы с людьми, а значит, с обязанностями помощника начальника справлюсь легко и непринужденно. "Ну возьмите меня..." Отзывчивая девушка назначила мне собеседование в тот же вечер, более того, практически в тот же час.

Меня почему-то нисколько не смущало, что вакансия до сих пор оставалась свободной. Я объяснил себе этот факт высокими требованиями работодателя, а также свою исключительность и удачу, мол, ну не дошел пока до них такой профессионал, как я.

Узкий коридор душного помещения в центре белокаменной, признаюсь, немного смутил, но не настолько, чтобы, разочаровавшись, развернуться и уйти. Достаточно многолюдно. Соискатели молча сидят в очереди на прием, оценивающе и придирчиво рассматривают своих возможных конкурентов, подглядывая в свои резюме. В общем, все в ожидании чуда. Дверь с рукописной надписью "Отдел кадров" на бумажном листке под стеклянной рамкой периодически распахивается. Кадры, решившие: «Все, нужно работать», скрываются за ней, заходя по одному.

И вот мой черед. Комнатка метров в пятнадцать с голыми стенами, однако новыми обоями ядовито-синего цвета. Четыре стола. За ними держат оборону миловидные женщины, проводящие беседу с моими товарищами по безработице. Разговор начинается с вопросов о местах моей предыдущей работы, моих качествах, семейном положении и... все, собственно. Мой красный диплом так и остался лежать в папке вместе с копией трудовой. Послужной список, грамоты и рекомендации – все это так и не было извлечено на свет Божий.

Дама, играя ручкой и отведя взгляд в сторону, заговорила о фирме, "разыскивающей" помощника для руководителя очень высокого ранга. В ее повествовании фигурировали следующие описательные свойства моей будущей работы, такие как Рублевка, кортеж, Госдума, дресс-код, рабочий график шефа и проч. В общем, работать мне предстояло чуть ли не бок о бок с первыми лицами государства. Я волнуюсь: а смогу ли я, справлюсь ли? Но предложение было более чем привлекательное: никаких тебе испытательных сроков, зарплата от 200 (!) тысяч рублей – газета устарела, а потому мне посоветовали ее выбросить. В общем, меня лично такая радужная перспектива профессиональной самореализации вполне устраивала.

И все же сам факт трудоустройства на столь многообещающую должность наверняка, думал я, предусматривал какой-либо тест на профпригодность. Однако, к моему удивлению, никто ничего подобного сделать мне не предлагал. Я насторожился. Спрашиваю, мол, а когда могу приступить к выполнению своих обязанностей? Снимая очки, дама в сильно выраженном жабо наклонилась ко мне и сказала несколько тише привычного: "У нас конкурс за замещение этой должности пока не окончен. Но лично мне ваша кандидатура пока нравится больше остальных. Я сделаю все возможное, чтобы это место досталось вам".

Я так расчувствовался, что был готов ее расцеловать, в рамках делового этикета, разумеется, исключительно в знак благодарности. Но мгновение спустя, опустившись на свое место, дама продолжила уже официально: "С вами обязательно свяжутся. Мы кадровое агентство, а потому окончательное решение будет принимать работодатель. Наши информационные услуги рекомендательного характера стоят три тысячи рублей. Кроме того, факт вашей оплаты мы также отразим в вашем резюме. Это укажет вашему потенциальному руководителю, что вы очень высоко мотивированы и крайне заинтересованы в получении этой работы". Я расстался с названной суммой и ушел... ждать... у моря погоды...

Аркадий Аниишин, адвокат На удочку мошенников попадаются, не поверите, такие же своего рода мошенники. Аферисты – это люди с хорошей и грамотной психологией. И они ставят такую приманку, рассчитанную на людей, которые не хотят трудиться или хотят получить большие деньги быстро и за мизерный труд. Эти тоже, по сути, мошенники-халтурщики. Такого не бывает! Словом, очень часто такие люди встречаются лицом к лицу.

Конечно, никакого звонка мне так не поступило. А выкачивание денег у соискателей за обещание подыскать и предоставить весьма высокооплачиваемую работу – это распространенная схема обыкновенных аферистов. В добросовестных кадровых службах с вас не возьмут ни копейки за предоставление информационных услуг. Сотрудники же фальшивых агентств по трудоустройству будут действовать дерзко и нагло, хотя и деликатно, как "кадровичка" моего рассказа. Кроме того, вам могут назвать несколько адресов, где требуются сотрудники профильного ремесла, но и эта информация будет взята напрокат из открытых источников, например, из той же газеты, которая привела вас к ним.

Увы, мошенники уверены в своей безнаказанности. Ведь требовать возвращения денег никто не станет. Договоры, если таковые вообще заключаются, подписывают чаще всего приезжие. А они в столице на птичьих правах, априори бесправные и юридически неграмотные. В полицию жаловаться не пойдут, там их ждут встречные вопросы: что с документами или с регистрацией, например? Все это позволяет агентствам мошенников промышлять средь бела дня, снимая офисы в самом центре столицы. Они не торопятся менять свои адреса и продолжают обманывать доверчивых людей.

История вопроса Первые случаи мошенничества с трудоустройством были зафиксированы без малого сто лет назад. В Америке времен Великой депрессии. Оно получило название "конверт с начинкой" и с небольшими изменениями дожило до наших дней. Суть его проста: человеку приходило письмо, где говорилось, что он может получить работу по заполнению конвертов, зарабатывая по два доллара за каждый заполненный и отправленный конверт. Однако для этого сначала необходимо отослать два доллара отправителю письма. В ответ жертва получала письмо с инструкцией, предлагающей зарабатывать рассылкой аналогичных писем.

И подобных схем немало. Самое главное для мошенников – это привлечь внимание человека. В их объявлениях, будь то газета или интернет-страничка, в первую очередь будет фигурировать высокая зарплата. Кадровые агентства будут пестрить увещеваниями стопроцентного трудоустройства. При этом вам пообещают действительно легкую или несложную деятельность, возможность совмещения, а то и вовсе работу на дому.

Кстати, последний вариант, подобно магниту, притягивает соискателей, желающих быстро и не напрягаясь заработать. Например, женщинам могут предложить стать диспетчером на телефоне в "крупной и очень известной компании". Работайте, мол, дома, что называется, не отходя от плиты! Единственное условие трудоустройства – подумаешь, сущая мелочь – это приобретение специально рабочего телефонного аппарата. Заплатить за такой чудо-телефон придется от 8 до 25 тысяч рублей. При этом вам клятвенно пообещают, что эти деньги вернутся вам c первой солидной получкой! Держите карман шире!

Еще одна разновидность развода "по-домашнему" – это предложения что-либо собирать, склеивать или мастерить подарки для якобы последующей реализации. В общем, творить надо будет из полуготовых исходных материалов. Но за сам материал у вас тоже потребуют денег. Расплатившись с работодателями, вы их больше не увидите.