В России составили список самых востребованных специальностей

Появился рейтинг самых востребованных профессий в России

По поручению президента был составлен список востребованных специальностей. В него вошли более 1600 профессий и этот перечень продолжает пополняться. Об этом в эфире радиостанции "Москва FM" рассказал президент компании SuperJob Алексей Захаров.

"Невостребованных специальностей не бывает. Нельзя сказать, что, например, юристы требуются меньше, чем программисты. При рассмотрении этого вопроса, необходимо учитывать специализацию и тех и других", – объяснил Захаров.

Речь идет о рейтинге Минтруда, в который вошли 50 самых востребованных специальностей. Список самых актуальных профессий возглавили графические дизайнеры, автомеханики, программисты и повара.

По словам эксперта, несмотря на сезонный спад спроса на работников, в сети вывешено около 250 тысяч объявлений с вакансиями. Он отметил, что единственная профессия, которая всегда находится на первом месте по востребованности – это продавец.

"Ни один рейтинг не успеет уследить за самыми перспективными профессиями, слишком часто они меняются", – добавил Захаров.

Ранее m24.ru сообщало, что после окончания вуза самая высокая зарплата ожидает программистов. Уже в первый год работы им могут предложить около 44 тысяч рублей в месяц. Также выгодно учиться на юриста или банковского служащего. В первый год работы московские компании готовы предложить начинающим юристам около 38 тысяч рублей, а специалистам в области продаж, банковской деятельности и маркетинга в сфере рекламы и пиара – 35 тысяч рублей в месяц.

При этом через три года работы средняя зарплата программистов вырастает до 86 тысяч рублей, а у сотрудников банковской сферы, маркетинга и инвестиций – 60–69 тысяч рублей.