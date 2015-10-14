Эксперты советуют проводить собеседование с увольняющимся сотрудником

Фото: ТАСС/Митя Алешковский

Западные эксперты советуют проводить собеседования с сотрудниками при их увольнении. Таким образом можно выяснить, почему сотрудник покидает компанию и как повысить лояльность оставшихся.

Бизнес-психолог Дарья Пантюх рассказала в эфире радиостанции "Москва FM", для чего еще нужны такие собеседования.

"На самом деле эти личные собеседования очень важны как при приеме сотрудника, так и при его уходе. Хороший руководитель – тот, который развивает своих подчиненных. Когда сотрудник уходит, можно узнать много интересного. Кроме того, если работника просят уйти, для любого руководителя это достаточно сильный стресс, который позже может негативно сказываться на его эмоциональном выгорании.

Поговорить с сотрудником перед выходом очень полезно. Нужно указать на его сильные сторон, его значимость и как-то поддержать.

Есть такое понятие, как hr-бренд. Любой уходящий человек будет рассказывать об этой компании на рынке. Кроме того, оставшиеся сотрудники поймут, что в компании ценят не только тех, кто работает, но и тех, кто уходит", – сказала она.

Эксперт – о том, как правильно увольнять сотрудников

Как пишут "Ведомости", 20 процентов топ-менеджеров считают, что им не хватает данных для работы с персоналом, в том числе итогов собеседований при увольнении. Таковы результаты опроса 375 руководителей, проведенного KPMG.

Ранее m24.ru сообщало, что только 40 процентов россиян не меняют профессию на протяжении жизни. К такому выводу пришли специалисты исследовательского центра портала Superjob.

Добавим, после окончания вуза самая высокая зарплата ожидает программистов. Уже в первый год работы им могут предложить около 44 тысяч рублей в месяц. Также выгодно учиться на юриста или банковского служащего.

В первый год работы московские компании готовы предложить начинающим юристам около 38 тысяч рублей, а специалистам в области продаж, банковской деятельности и маркетинга в сфере рекламы и пиара – 35 тысяч рублей в месяц.

При этом через три года работы средняя зарплата программистов вырастает до 86 тысяч рублей, а у сотрудников банковской сферы, маркетинга и инвестиций – 60–69 тысяч.