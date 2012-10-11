Мигрантов обяжут иметь страховой полис при въезде в Россию

Фото: ИТАР-ТАСС

Для мигрантов планируется ввести дополнительный въездной ценз: они будут обязаны иметь при себе страховой медицинский полис, сказал заммэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников.

Московскому правительству лечение трудовых мигрантов и женщин из Азии, приезжающих в столицу рожать, обходится в 5 миллиардов рублей ежегодно, сообщает "Интерфакс".

Решетников считает, что появление страховых полисов снизит расходы города на лечение иностранцев, приезжающих в столицу работать.

Больше половины московского бюджета тратится на социальную сферу: медицину, образование, миграционную политику, ветеранов и детские дома.