Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 октября 2012, 11:37

Экономика

Мигрантов обяжут иметь страховой полис при въезде в Россию

Фото: ИТАР-ТАСС

Для мигрантов планируется ввести дополнительный въездной ценз: они будут обязаны иметь при себе страховой медицинский полис, сказал заммэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников.

Московскому правительству лечение трудовых мигрантов и женщин из Азии, приезжающих в столицу рожать, обходится в 5 миллиардов рублей ежегодно, сообщает "Интерфакс".

Решетников считает, что появление страховых полисов снизит расходы города на лечение иностранцев, приезжающих в столицу работать.

Больше половины московского бюджета тратится на социальную сферу: медицину, образование, миграционную политику, ветеранов и детские дома.

работа мигранты страховые компании

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика