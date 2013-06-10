Преподавателям вузов увеличат базовые оклады с 1 сентября

Фото: ИТАР-ТАСС

Уже с 1 сентября этого года преподаватели столичных вузов будут получать повышенный базовый оклад. Более высокий уровень зарплаты обещают не только сотрудникам крупных учреждений высшего образования, но и работникам филиалов учебных заведений. Об этом рассказал в понедельник министр образования и науки Дмитрий Ливанов.

По его словам, Минобрнауки окажет вузам финансовую поддержку для повышения оплаты труда преподавателей. "До конца июня мы перечислим 65% от годового объема субсидии на повышение зарплаты преподавателям", - цитирует Ливанова "Интерфакс".

Дмитрий Ливанов добавил, что Москва вошла в список субъектов, которые не справились с задачей повышения уровня зарплат в вузах до среднего по региону. От отметил Московский государственный институт геодезии и картографии, Московский государственный университет дизайна и технологии, РХТУ им Менделеева, МАИ, МИЭТ и ГУУ как вузы с недопустимо низкой заработной платой.

Отметим, на сайте министерства образования опубликовали декларации о доходах руководителей российских вузов. Согласно документу, один из самых высоких уровней дохода по столице имеет глава Московского государственного университета приборостроения и информатики Игорь Голубятников, в прошлом году он получил более 12 миллионов рублей. Ознакомиться с полным документом можно здесь.