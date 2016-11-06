Визовый центр на Новослободской перестанет оформлять гражданство

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

В паспортно-визовом центре на Новослободской больше не будут оформлять гражданство или вид на жительство: эти отделы с 7 ноября переезжают в Многофункциональный миграционный центр (деревня Сахарово), передает телеканал "Москва 24".

Перенести место оформления документов решили потому, что центр на Новослободской уже не может максимально комфортно обслуживать всех желающих, а в миграционном центре в Сахарове просторнее и там больше окон приема. Там же можно пройти обучение русскому языку, оплатить госпошлину и пройти медкомиссию. Еще на территории работает столовая, комната матери и ребенка и есть охраняемая стоянка для личного транспорта.

Для приезжих ввели дополнительные автобусы, которые будут следовать от метро "Аннино" до миграционного центра. Ожидается, что в Сахарово будут приезжать от 800 до тысячи иностранцев в день.