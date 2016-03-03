Как искать работу во время кризиса

Фото: ТАСС/YAY/ТАСС

Колумнист сайта "Комсомольской правды" рассказал о том, как решить вопрос трудоустройства в кризис.

Издание выбрало 10 советов, которые помогут быстрее поменять место работы и найти новое в сложные времена.

Искать новую работу заранее

Не стоит увольняться со старой работы, не имея запасных вариантов, так как поиск работы в кризис может значительно затянуться. Начинать искать и ходить на собеседования стоит, как только приходит понимание, что дела в компании идет неважно.

Кроме того, стоит насторожиться тем, кто работает в отраслях, по которым кризис ударил больше всего – например, банки и туризм.

Переделать резюме

Во время кризиса важно показать работодателю, что опыт и знания нового сотрудника соответствуют потребностям компании.

Есть смысл переформулировать строчки, касающиеся обязанностей на прошлой работе. Например, писать не "в мои обязанности входило", а обозначить свои реальные успехи и достижения на службе. Из резюме должно быть понятно, что новый сотрудник может принести пользу компании.

Не лишним будет приложить к резюме портфолио, если оно есть. Это могут быть тексты, чертежи, визуализации проектов или сделанные сайты.

Сопроводительные письма



При отклике на интересующую вакансию стоит потратить время и написать сопроводительное письмо. Оно должно содержать информацию о том, почему новому сотруднику подходит именно эта компания и наоборот – почему компания должна принять на работу именно этого работника.

Правильно составленное и убедительное сопроводительное письмо значительно повышает шансы получить приглашение на собеседование.

Искать работу в социальных сетях

Не стоит искать работу только на паре-тройке известных бесплатных ресурсах. Для более эффективного поиска можно подписаться на тематические сообщества в социальных сетях или на людей, которые работают и нанимают в интересующей сфере.

Большое количество интересных вакансий сначала появляются в профильных сообществах.

Рассказать знакомым о поиске работы

Можно попросить рекомендации в интересующую компанию у друзей, знакомых или бывших коллег.

Если кандидатов с похожими компетенциями много, то рекомендация от уважаемого в компании сотрудника значительно увеличит шансы на собеседование.

Отправлять отклики на вакансии быстро



Во время кризиса на любую интересную вакансию откликается очень большое количество кандидатов, из-за чего работодатель не успевает просмотреть их все.

Чаще всего он отбирает самые первые, а у тех, кто оказывается в хвосте очереди, шансов попасть на собеседование становится очень мало.

Готовиться к собеседованию

Для начала стоит изучить сайт интересующей компании и примерно понять какие сотрудники и для каких задач в ней сейчас нужны.

Нужно подготовить связный рассказ о себе, а также заранее продумать ответы на стандартные, а также не самые удобные вопросы от рекрутера.

Узнать побольше о будущем месте работы

Не стоит опираться только на то, что говорит собственник, руководитель отдела или HR-директор, нужно постарайтесь узнать положение дел в компании у сотрудников. Можно найти людей, которые там работали через социальные сети.

Не искать работу только в штате

Если работа нужна срочно стоит обратить внимание также на проектную занятость, фриланс или вакансии на полставки. Особенно это актуально для журналистов, маркетологов, дизайнеров и пиарщиков.

Использовать кризис для самообразования

Затишье на рынке труда можно использовать для самообразования, например, выучить иностранный язык или сходить на курсы повышения квалификации.