Расписание столичных лекций: 28 октября – 1 ноября

Фото: ИТАР-ТАСС

На этой неделе москвичам и гостям столицы расскажут о путешествиях по Гватемале и о том, почему строительство машины времени пока невозможно. А сетевое издание M24.ru проведет несколько онлайн-трансляций, в числе которых мастер-класс писателя, экономиста и бизнесмена Грега Хоровитта под названием "Геном инноваций: как рождаются идеи и превращаются в компанию".

О других интересных лекциях недели читайте в материале сетевого издания M24.ru.

Понедельник, 28 октября

На лекции “Культура и история Древнего Египта” искусствовед и филолог Арсений Дежуров познакомит слушателей с историей загадочного государства в Северо-Восточной Африке – Египтом. Автор постарается воссоздать атмосферу Древнего Египта, расскажет о культуре и истории архаичного государства. Дежуров также поведает слушателям об открытии французского ученого Жана-Франсуа Шампольона, который сумел расшифровать Розеттский камень и приблизиться к загадке египетских иероглифов.

Начало в 19:30. Стоимость билетов – 400 рублей.

Адрес: Институт журналистики и литературного творчества, Калашный пер., 3.

Вторник, 29 октября

Мастер-класс писателя, экономиста и бизнесмена Грега Хоровитта под названием "Геном инноваций: как рождаются идеи и превращаются в компанию" запланирован в одном из столичных клубов. Выдающийся деятель приедет в Москву впервые и познакомит слушателей со стратегиями вывода продуктов и компаний на рынок. Также эксперт расскажет, как собрать эффективную команду и как грамотно планировать бизнес.

Кроме того, Хоровитт расскажет об американской бизнес-модели и о том, как бизнес-инструменты используются в США.

Начало в 14:00, вход по предварительной регистрации.

Адрес: API Moscow, Берсеневский переулок, д.2, стр 1.

Сетевое издание М24.ru проведет онлайн-трансляцию лекции.

Специально для тех, кто мечтает об увлекательных путешествиях на машине времени, пройдет лекция Михаила Шульмана. Мероприятие называется “Невозможность машины времени” и посвящено тому, почему материальное тело не может перемещаться во времени, и из-за чего мы никогда не сможем стать жителями другой эпохи.

Начало в 18:00. Участие бесплатное.

Адрес: пресс-центр ANCS на Красном Октябре, Берсеневский переулок 3/10 стр. 2.

Среда, 30 октября

Тем, кто увлекается киноискусством, стоит посетить показ “Короткометражки великих режиссеров”. Кинодень короткого метра пройдет в среду и познакомит слушателя и зрителя с творчеством таких режиссеров, как Каурисмяки, Бертолуччи, Херцог. Мероприятие проведет историк и теоретик культуры Валерия Косякова. Главной картиной вечера станет короткометражка “Старше на 10 минут” – десятиминутная история об эмоциях ребенка, который наблюдает за кукольным представлением.

Начало в 14:00. Вход свободный.

Адрес: гуманитарный центр “Пунктум” на Краснопролетарской, ул. Краснопролетарская, 31/1, стр. 5.

Путешественник и создатель онлайн-проекта, посвященного древним культурам Латинской Америки Андрей Уфимцев отправится со слушателями в импровизированное путешествие по Гватемале. Лектор расскажет об удивительной стране, ее природе, культуре и жителях.

Гватемала – направление, которое нечасто становится туристическим маршрутом для наших соотечественников. Именно поэтому Уфимцев желает привлечь внимание к стране и рассказать, почему путешествие в эту точку земного шара станет незабываемым. Сам спикер побывал в Гватемале впервые в 1998 году и с тех пор ездит туда почти ежегодно.

Начало в 19:00. Лекция бесплатна, но необходимо зарегестрироваться по телефонам +7 (906) 756-27-66 или +7 (903) 720-89-95 или по эл. почте clients.crazytravel@gmail.com.

Адрес: Casa Agave, Бол. Черкасский пер., 17.

Четверг, 31 октября

Об истории развития Москвы знают многие. Легенды московских переулков – тоже не менее популярная тема. А как насчет истории городского освещения? Именно об этом расскажет автор проекта "Советская архитектура" Денис Ромодин. Лекция посвящена первым источникам городского освещения и тому, как оно менялось с течением времени.

Начало в 19:30. Вход свободный, но необходима регистрация.

Адрес: библиотека-читальня имени И.С Тургенева, Бобров пер., 6, стр. 1,2.

Детские литературные произведения не всегда понятны маленьким читателем. Часто тяжелый и “старомодный” язык мешает подрастающему поколению насладиться книжным шедевром. Лекция "Инда плакал царь Дадон": почему мы перестали понимать классику" расскажет о том, почему дети не заинтересованы в детской литературе.

Начало в 19:30. Вход по предварительной регистрации.

Адрес: пресс-центр РИА Новости, дальний зал. Зубовский бульвар, д.4.

Пятница, 1 ноября

“Дураки, уроды и все, кого мы так не любим в искусстве” – лекцию на эту тему прочтет искусствовед и преподаватель Мария Санти. Спикер расскажет о самых неприятных и неэстетичных объектах искусства. Так, в программе мероприятия - истории о парадных портретах слабоумных монархов и принцев; работы, посвященные телесным безобразиям, беззубым и дряхлым героям.

Начало в 19:30. Цена за вход – 400 рублей.

Адрес: гуманитарный центр “Пунктум”, Миусская пл.6, стр. 3.

Завершающим образовательным мероприятием недели станет “Ночь в стиле видеосалонов 90-х годов”. В постсоветскую эпоху фильмы смотрели маленькими компаниями в заброшенных автобусах, подвалах и прочих маргинальных местечках. Особенностью киноискусства тех лет стал специфический “гнусавый” перевод. Киновед Дмитрий Сальников решил возродить славную традицию и провести кинопоказ с жвачками Love Is, воссоздав атмосферу 90-х. Зрители увидят ленту Пола Верховена “Робокоп” и картину с участием Чака Норриса “Одинокий волк МакКуэйд”.

Начало в 22:00, стоимость участия – 400 руб.

Адрес: гуманитарный центр “Пунктум” на Краснопролетарской ,ул Краснопролетарская, 31/1, стр. 5.