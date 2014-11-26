Симулятор свиданий с голубями выйдет на PlayStation в 2015 году

Фото: Кадр из трейлера игры

Во втором квартале 2015 года на консолях от Sony (PlayStation 4 и PlayStation Vita) выйдет симулятор свиданий с голубями под названием Hatoful Boyfriend. Об этом сообщается в блоге Playstation.

По сюжету в постапокалиптическом мире большинство людей погибли от птичьего гриппа, и к власти пришли птицы. Они стали разумными, также носят одежду, учатся, - в общем, делают все то же самое, что и люди. Главная героиня-человек, оставшаяся в живых, отправляется в школу для одаренных голубей. Там у нее завязываются романтические отношения с одноклассниками-птицами.

Игра является пародией на огромное количество игр-знакомств, особо популярных в Японии. Вам необходимо выбирать варианты ответов из предложенных, и таким образом продвигаться по сюжетной линии.

Сейчас игра доступна на PC и Mac - ее можно заказать в Steam. Кстати, в связи с "Черной пятницей" в Steam будут скидки с 26 ноября по 1 декабря.

