26 ноября 2014, 11:48

Экология

Симулятор свиданий с голубями выйдет на PlayStation в 2015 году

Фото: Кадр из трейлера игры

Во втором квартале 2015 года на консолях от Sony (PlayStation 4 и PlayStation Vita) выйдет симулятор свиданий с голубями под названием Hatoful Boyfriend. Об этом сообщается в блоге Playstation.

По сюжету в постапокалиптическом мире большинство людей погибли от птичьего гриппа, и к власти пришли птицы. Они стали разумными, также носят одежду, учатся, - в общем, делают все то же самое, что и люди. Главная героиня-человек, оставшаяся в живых, отправляется в школу для одаренных голубей. Там у нее завязываются романтические отношения с одноклассниками-птицами.

Игра является пародией на огромное количество игр-знакомств, особо популярных в Японии. Вам необходимо выбирать варианты ответов из предложенных, и таким образом продвигаться по сюжетной линии.

Сейчас игра доступна на PC и Mac - ее можно заказать в Steam. Кстати, в связи с "Черной пятницей" в Steam будут скидки с 26 ноября по 1 декабря.

Кстати, тема птиц была раскрыта еще в GTA V с релизом на консолях нового поколения (PS4 и Xbox One). Игроки обнаружили забавные "пасхальные яйца". В игре можно найти определенное растение (пейот) и, съев его, пережить психоделический трип, превратившись в различных животных. На Youtube есть множество видео, как герой превращается в чайку, орла или петуха. Всего в игре доступно 27 различных образов. На PC оценить плюсы и минусы реинкарнации можно будет 27 января 2015 года.

птицы игры голуби свидания симуляторы Hatoful Boyfriend

