"Мослекторий" покажет, как побороть депрессию

10 ноября в Библиотеке имени Достоевского состоится лекция, посвященная борьбе с одной из главных проблем человечества. Прочитает ее кандидат медицинских наук, врач-психиатр, психотерапевт Виктория Читлова.

Депрессия – это особое психическое состояние, которое меняет человека и лишает его радостей жизни. Когда у нас упадок сил и плохое настроение, мы можем пожаловаться кому-то, сославшись именно на депрессию. Но знаем ли мы на самом деле, что это такое? Чем расстройство отличается от здоровой грусти? Слушателям расскажут о подлинных симптомах депрессии и способах лечения. А также на примерах из реальной клинической практики лекторы поведают о типах людей, наиболее подверженных недугу.

