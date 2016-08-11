Форма поиска по сайту

11 августа 2016, 13:57

События

LIVE: "фабричная девушка" Ира Тонева и мастера фристайла на Life Picnic

В эти выходные, 13–14 августа, в парке "Красная Пресня" пройдет фестиваль Life Picnic. На него соберутся все, кто неравнодушен к красоте и здоровью, занимается спортом и следит за своим рационом. В программе праздника: бесплатная диагностика здоровья, соревнования и конкурсы, мастер-классы по маникюру и уроки красоты, концерты и встречи со стилистами.

14 августа на главной сцене фестиваля состоится шоу Workout freestyle. Команда профессиональных атлетов Mutant Clan, участвовавшая во всевозможных соревнованиях и проводившая зарядку в передаче "Вечерний Ургант". Ребята покажут чудеса, на которые способно спортивное человеческое тело.

В этот же день пройдет Slackline show, на котором выступит лидер спортивного движения в России и СНГ слэклайн Никола Шеламов. Юноша расскажет о выполнении трюков на провисающем канате и продемонстрирует наиболее необычные из них.

А вечером, в 19:00, состоится дебютное сольное выступление актрисы и экс-участницы группы "Фабрика" Иры Тоневой.

Смотрите прямую трансляцию на портале Москва онлайн 14 августа в 14:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.


