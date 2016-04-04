LIVE: как рождаются городские легенды и зачем они нужны

6 апреля в Музее Москвы состоится лекция "Как создаются городские легенды". Москвовед Олег Фочкин и журналист Константин Мильчин расскажут о том, как рождаются мифы и почему не стоит их разрушать. Слушатели узнают байки о современной Москве, а также их роль в восприятии города.

Смотрите прямую трансляцию на сайте Мослектория в 19:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.