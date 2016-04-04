Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 апреля 2016, 18:25

События

LIVE: как рождаются городские легенды и зачем они нужны

6 апреля в Музее Москвы состоится лекция "Как создаются городские легенды". Москвовед Олег Фочкин и журналист Константин Мильчин расскажут о том, как рождаются мифы и почему не стоит их разрушать. Слушатели узнают байки о современной Москве, а также их роль в восприятии города.

Смотрите прямую трансляцию на сайте Мослектория в 19:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

  • Когда смотреть: 6 апреля в 19:00
  • Что: лекция о городских легендах
  • Кто: Олег Фочкин, Константин Мильчин
  • Кому смотреть: москвичам

В ожидании трансляции смотрите:


Ссылки по теме


Сюжеты: Лекции на M24.ru: смотрите скоро , Трансляции на m24.ru: смотрите скоро
прямые трансляции урбанистика мифы городские легенды Мослекторий москвоведение история смотреть онлайн на m24.ru

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика