LIVE: как рождаются городские легенды и зачем они нужны

6 апреля в Музее Москвы состоится лекция "Как создаются городские легенды". Москвовед Олег Фочкин и журналист Константин Мильчин расскажут о том, как рождаются мифы и почему не стоит их разрушать. Слушатели узнают байки о современной Москве, а также их роль в восприятии города.
Смотрите прямую трансляцию на сайте Мослектория в 19:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
- Когда смотреть: 6 апреля в 19:00
- Что: лекция о городских легендах
- Кто: Олег Фочкин, Константин Мильчин
- Кому смотреть: москвичам
В ожидании трансляции смотрите:
- Лекция о том, как режиссеры хорроров заставляют кровь холодеть
- Искусствовед Саша Обухова – о художниках и городской среде
- Айрат Багаутдинов – об архитектуре авангарда